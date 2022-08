Stand: 08.08.2022 12:24 Uhr Popsängerin Vanessa Mai schreibt mit 30 ihre Autobiografie

Für eine erste Bilanz ist es nie zu früh, wird sich Popsängerin Vanessa Mai gedacht haben. Im Alter von gerade einmal 30 Jahren veröffentlicht die Künstlerin aus dem württembergischen Backnang im November ihre Autobiografie. "Es wurde so krass viel geschrieben und jetzt dachte ich mir, ist es an der Zeit, dass ich mal schreibe", sagte die Sängerin, Schauspielerin und Influencerin. Unter dem Titel "I do it Mai way" wolle sie ihre ganze Geschichte offenlegen, verspricht sie ihren Fans. Auch musikalisch startet sie weiter durch, ihr achtes Studioalbum "Metamorphose" erscheint am 12. August.