Stand: 25.04.2022 07:01 Uhr Polnisch-deutscher Literaturpreis für Joanna Bator und Terézia Mora

Der von den Partnerstädten Toruń in Polen und Göttingen gemeinsam gestiftete vergebene Samuel-Bogumił-Linde-Literaturpreis geht 2022 an die polnische Schriftstellerin und Publizistin Joanna Bator und an die deutschsprachige ungarische Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Übersetzerin Terézia Mora. Die mit jeweils 5.000 Euro dotierte Auszeichnung wird zum 26. Mal vergeben. Die Preisübergabe soll am 26. Juni in Toruń erfolgen. Seit 1978 besteht eine Partnerschaft zwischen Göttingen und Toruń. Der Preis wurde nach dem polnischen Sprachforscher Samuel Bogumił Linde (1771-1847) benannt.