Stand: 07.10.2019 09:27 Uhr

Podcast: "Polizeiruf 110 - Dunkler Zwilling"

Der NDR "Polizeiruf 110" aus Rostock wird zum Hörerlebnis. Die neue Folge "Dunkler Zwilling" kann ab sofort als Podcast in der ARD-Audiothek abgerufen werden und erzählt die Geschichte genauso spannend wie im Fernsehen - mit allen Stimmen aus dem Rostocker Polizeiruf, also mit Anneke Kim Sarnau alias Katrin König und Charlie Hübner alias Alexander Bukow sowie den Kollegen Preuss, Pöschel und Thiesler.

Schauspielerin Anneke Kim Sarnau, im Polizeiruf die Ermittlerin Katrin König, hat sich den Podcast bereits angehört: "Es funktioniert so, dass ein Erzähler einen mit auf den Weg nimmt. Das finde ich angenehm. Es ist so wie früher mit dem Kinderhörspiel", sagt sie. Und ihr Kollege Charlie Hübner, der Alexander Bukow im Polizeiruf, ergänzt: "Man kann sich da ein doppeltes Vergnügen schaffen, hört schon mal rein in die Geschichte und hat Kopfkino. Dann guckt man später in der Mediathek, wie die Bilder dazu aussehen."

"Polizeiruf 110 - Dunkler Zwilling": Ein Mörder mit Muster

Und darum geht es im "Polizeiruf 110 - Dunkler Zwilling": Nachdem eine 16-jährige Ausreißerin in Rostock tot aufgefunden wurde, stoßen die Kommissare bei ihren Ermittlungen auf 15 Jahre zurückliegende, ungeklärte Mordfälle mit ähnlichem Muster. Die Getötete wurde entstellt, ihre Schuhe liegen auffällig ordentlich neben der Leiche. Kurz darauf wird eine dänische Touristin ermordet aufgefunden, auch hier ist die Handschrift die gleiche. Der Verdacht konzentriert sich bald auf einen Rostocker Unternehmer.

ARD Audiothek: Audios und Podcasts zum Download

Die ARD Audiothek macht die besten Inhalte des ARD-Hörfunks und des Deutschlandradios für die mobile Nutzung verfügbar. Unter anderem bietet die App die Möglichkeit, Podcast-Serien zu abonnieren, eigene Playlists anzulegen oder zum Download bereitgestellte Audios offline anzuhören. Auf dem Desktop ist die ARD Audiothek unter ardaudiothek.de abrufbar.

Weitere Informationen Jederzeit das Beste hören - die ARD-Audiothek Spannende Reportagen, Experten-Interviews, preisgekrönte Hörspiele: In der ARD-Audiothek finden Sie hochwertige Radioinhalte. Die App gibt's gratis zum Download. mehr

Dieses Thema im Programm: Polizeiruf 110 | 06.10.2019 | 20:15 Uhr