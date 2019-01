Stand: 26.01.2019 11:24 Uhr

Politik als Kasperletheater: "Boris Godunow" in Lübeck von Daniel Kaiser

Mit freundlichem Applaus hat das Lübecker Publikum die Premiere der Oper "Boris Godunow" von Modest Mussorgsky aufgenommen. Jedoch hatten etliche Zuschauer die Aufführung schon vor dem Ende verlassen. Peter Konwitschny, den die "opernwelt" zum Regisseur des Jahres 2018 gekürt hatte, macht aus der Urfassung der Oper von 1869 eine bunte Gesellschaftskritik - mit Längen. Die Inszenierung ist eine Koproduktion mit dem Staatstheater Nürnberg und der GöteborgsOperan.

Plötzlich ist da sogar ein Krokodil auf der Bühne und schnappt zu. Polizisten, Politiker und auch der Zar sind Handpuppen, die das Volk bespaßen, das betrunken als amorphe Konsummasse vor einer Kasper-Bühne liegt und sich mit Wodkaflaschen zuprostet. Die Politik ist bei Konwitschny nur ein Kasperletheater, eine Show, die nicht wirklich ernst zu nehmen ist. Die Spaßgesellschaft taumelt dem Abgrund und ihrem Ende entgegen, bis der Wein aus den Tetrapacks ausgetrunken ist. Nach diesem herrlich trashigen, temporeichen und angenehm verstörenden Einstieg zieht sich der Abend dann aber erheblich.

Apokalyptische Druckbetankung

Das mag daran liegen, dass Konwitschny die Geschichte des glücklosen Herrschers Boris Godunow in Mussorgskys Urfassung von 1869 erzählt und diese der üblichen, geglätteten, leichter verdaulichen Überarbeitung von Rimsky-Korsakow vorzieht. Das Philharmonische Staatsorchester unter der Leitung von Ryusuke Numajiri fühlte sich in die besondere Tonsprache Mussorgkys ein, die von Nummernrevuen und Herzschmerz-Arien nichts weiß. Das Original ist rauer, widerborstiger und anstrengender. Dieser Umstand und die manchmal trivialen deutschen Texte (Bettina Bartz und Werner Hintze) haben nicht geholfen, den Spannungsbogen über zwei Stunden und 15 Minuten (ohne Pause) apokalyptischer Druckbetankung zu halten. In den Umbaupausen sah man Zuschauer auf die Uhr schauen und man hörte manchen laut ausatmen.

Mönch mit Kalschnikow

Am dichtesten ist der Abend noch, wenn sich Zar Boris in seinem goldenen Palast (berührend: Ernesto Morillo als skrupulöser Herrscher) selbst befragt. Hat Boris den Thronfolger ermorden lassen, um selbst an die Macht zu kommen? Die Frage bleibt letztlich ungeklärt. Doch die mächtigen Gegner des Zaren werfen ihm Mord vor - unter anderem mit einer Strichmännchen-Powerpoint-Präsentation. Der Mönch Pimen ist ein kriegsversehrter Veteran im Tarnanzug und mit Kalaschnikow, der seine Mitstreiter mit einem großen Kreuz tätowiert. Der Bass Denis Velev schleudert Pimens Anklagen in sonorem Bass wie eine orthodoxe Liturgie selbstbewusst in den Saal. Der Intrigant Schuiski (herrlich verschlagen: Alexander James Edwards) streut Gerüchte im politischen Establishment.

Einkaufswagen als Hüpfburg

"Fake News" und alternative Fakten - all das gab es schon damals. Konwitschny widersteht der Versuchung, aus dem Stoff eine Putin- oder Trump-Oper zu machen. Stattdessen bringt er eine schrille Gesellschaftskritik auf die Bühne, eine Anklage an das Volk, das alles glaube, ohne es zu überprüfen. Sehr bunt. Sehr plakativ. Sehr hoffnungslos. Zum Finale steht auf der Bühne (Ausstattung: Timo Dentler und Okarina Peter) ein riesengroßer Einkaufswagen als Hüpfburg, auf der sich das Volk in goldenen Klamotten und mit teuren Einkaufstüten vergnügt. Wer bei dieser Wohlstandparty nicht mitmacht wie der "blödsinnige Gottesnarr" (herausragend gesungen von Hojong Song), wird einfach umgelegt.

Der Zar als Aussteiger

Politikverdrossen ist hier nicht das Volk. Zar Boris ist es, der sich am Ende von der Macht verabschiedet. Das Büßergewand, das er sich im Libretto anlegt, ist bei Konwitschny ein Hawaii-Hemd. Boris wird zum Aussteiger. Er setzt sich eine Sonnenbrille auf und klettert in den Orchestergraben. Aus der Konsum-Hüpfburg ist da schon längst die Luft raus. Richtig viel Atü hatte die Inszenierung zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr.

