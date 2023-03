Stand: 28.03.2023 07:44 Uhr Polar Music Prize geht an Arvo Pärt, Angélique Kidjo und Chris Blackwell

Gleich drei Mal wird der diesjährige Polar Music Prize vergeben: An den estnischen Komponisten Arvo Pärt, an die beninisch-französische Künstlerin und Songwriterin Angélique Kidjo sowie an Chris Blackwell, den Gründer der Plattenfirma Island Records. Den mit 600.000 schwedischen Kronen (etwa 54.000 Euro) dotierten Musikpreis hat der verstorbene Produzent und ABBA-Manager Stig Andersson gestiftet. Er gilt als eine Art inoffizieller Nobelpreis für Musik und wird seit 1992 verliehen. Die Preisverleihung findet am 23. Mai bei einer großen Gala in Stockholm statt. | Sendebezug: | 28.03.2023 08:15 | NDR Kultur

Schlagwörter zu diesem Artikel Medien