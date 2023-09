Stand: 29.09.2023 07:25 Uhr Pokémon im Van Gogh Museum

Im Amsterdamer Van Gogh Museum sind seit Donnerstag Pikachu und seine Freunde zu Gast. Die Pokémon-Figuren wurden im Stil von bekannten Gemälden Vincent van Goghs abgebildet - so ist Pikachu zum Beispiel mit einem grauen Filzhut gemalt, wie ihn auch der niederländische Maler auf einem Selbstporträt trug. Das Museum arbeite mit Pokémon zusammen, "um neue Generationen zu erreichen", wie Museumsdirektorin Emilie Gordenker sagte. "Pokémon ist eine Ikone der japanischen Bildkultur und Van Gogh war sehr interessiert an japanischer Druckkunst." Am ersten Tag der Ausstellung gab es aber vor allem Andrang der Besucher um Pokémon-Souvenirs im Museumsshop. | Sendebezug: | 29.09.2023 07:30 | NDR Kultur