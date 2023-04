Stand: 12.04.2023 16:46 Uhr Plattdüütsche Wochen in Mecklenburg-Vorpommern

Der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern ruft zur Teilnahme an den 3. Plattdeutschen Wochen vom 28. Mai bis 18. Juni auf. Vereine, Verbände, Schulen, Künstler, Kommunen und alle an der plattdeutschen Sprache Interessierten können sich am Programm beteiligen. Gefragt sind Ideen für kleine und große Veranstaltungen, plattdeutsche Lesungen, Musik oder Theaterstücke. Die Aktion soll dazu beitragen, dass "unsere schöne Sprache öffentlich deutlich sichtbarer, lauter und vielfältiger hörbar wird", heißt es vom Verband.