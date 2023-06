Stand: 27.06.2023 14:14 Uhr "Pizza Pompeji": Archäologen finden 2.000 Jahre altes Fresco

Archäologen haben in den Ruinen von Pompeji ein Fresco freigelegt, das an einen entfernten Verwandten der modernen italienischen Pizza erinnert, wie das italienische Kulturministerium bekannt gab. Die Wandmalerei zeigt ein flaches Brot neben einem Weinkelch, das laut Archäologen mit Gewürzen und einer Art Pestosoße bestrichen war. Man vermutet, dass so ein Brot zusammen mit Früchten wie Datteln oder Granatäpfeln gegessen wurde. Pompeji, das vor fast 2.000 Jahren von einem Ausbruch des Vulkans Vesuv zerstört wurde, befindet sich nur 23 Kilometer entfernt von Neapel, der Heimat der modernen Pizza. | Sendebezug: | 28.06.2023 15:30 | NDR Kultur