Pink Floyds Ukraine-Soli-Song "Hey Hey Rise Up" ist ein Hit Stand: 10.04.2022 19:46 Uhr Die Rockband Pink Floyd ist angesichts des Ukraine-Krieges für einen Solidaritätssong zusammengekommen. "Hey Hey Rise Up" mit dem ukrainischen Sänger Andrij Chlywnjuk ist am 8. April erschienen - und bereits in 29 Ländern ein Hit. Beitrag anhören 3 Min

von Philipp Schmid

Nach Angaben der britischen Band ist es das erste Mal seit 1994, also seit fast 30 Jahren, dass die Musiker sich trafen, um einen neuen Song aufzunehmen. Das Stück "Hey Hey Rise Up" ist am Freitag erschienen. Auf ihrem Social Media Account von Twitter teilen die Briten mit, das Lied sei bereits in 29 Ländern ein Hit bei einem bekannten Musik-Streamingdienst. Zu hören ist darauf der Gesang des ukrainischen Sängers Andrij Chlywnjuk der Band Boombox, der sich den Angaben zufolge derzeit in Kiew von einer Granatsplitterverletzung erholt

Pink Floyd Gitarrist David Gilmour hat ukrainische Schwiegertochter

Die Liedzeilen zum Song stammen aus einem Video von der Social-Media-Plattform Instagram. Dort hat Chlywnjuk auf einem Platz in Kiew ein ukrainisches Protestlied mit dem Titel "Oi u luzi chervona kalyna" gesungen.

Die ukrainische Schwiegertochter des Pink-Floyd-Sängers und Gitarristen David Gilmour zeigte ihrem Schwiegervater das Video. So entstand die Idee einer Zusammenarbeit, wie Gilmour der US-Zeitschrift "Rolling Stone" erzählt. "Ich dachte, ich könnte unsere Plattform für etwas sehr Gutes nutzen. Also habe ich unseren Drummer Nick Mason angerufen und ihn gefragt: 'Willst du mitmachen?' Er sagte sofort zu." Gilmour hatte während der Produktion mit Chlywnjuk Kontakt.

Song mit traditionellen Folk-Melodien und emotionalen Gitarren-Soli

David Gilmour erzählt: "Ich habe ihm am Telefon ein wenig von dem Song vorgespielt, und er gab mir seinen Segen. Wir hoffen beide, dass wir irgendwann in der Zukunft leibhaftig etwas zusammen machen werden." Gilmour und Chlywnjuk sind seit einem gemeinsamen früheren Auftritt im Jahr 2015 befreundet.

Der fertige Song besteht aus der traditionellen Melodie des Folk-Songs und natürlich einigen Gitarren-Soli. Im Gespräch mit der "BBC" sagte der Rocksänger, der Song sei ein Zeichen der "Wut auf eine Supermacht, die mit feindlichen Absichten in eine friedliche Nation einrückt." Das Lied sei als moralischer Booster für das ukrainische Volk gedacht, und als Aufruf zum Frieden.

Erlöse von "Hey Hey Rise Up" zugunsten eines Ukraine-Hilfsfonds

"Hey Hey Rise Up" ist am Mittwoch aufgenommen worden, die Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Musiker erfolgte per Facetime. Daran beteiligt waren neben dem Sänger und Gitarristen David Gilmour auch Pink-Floyd-Bassist Guy Pratt, Drummer Nick Mason und Keyboarder Nitin Sawhney. Sämtliche Erlöse von diesem Titel sollen einem Ukraine-Hilfsfonds zu Gute kommen.

