Stand: 21.12.2022 10:30 Uhr Pink Floyd veröffentlichen 18 alte Konzertaufnahmen

Pink Floyd haben insgesamt 18 Konzertaufnahmen aus dem Jahr 1972 zum Streamen verfügbar gemacht. Damit wollen die Briten verhindern, dass ein EU-Gesetz von 2011 greift. Demnach erlöschen die Rechte an Aufnahmen und fallen der Öffentlichkeit zu, wenn sie 50 Jahre lang nicht veröffentlicht wurden. Es handelt sich um Songs, die die Band auf ihrer Tour 1972 testete und die später auf dem Album "The Dark Side of the Moon" erschienen und zu Rock-Klassikern wurden. | 21.12.2022 09:30 | NDR Kultur