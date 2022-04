Stand: 19.04.2022 08:56 Uhr Pianist Radu Lupu im Alter von 76 Jahren gestorben

Der rumänische Pianist Radu Lupu ist am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren in Lausanne gestorben. Er galt als einer der größten lebenden Pianisten, hatte sich aber bereits vor drei Jahren aus gesundheitlichen Gründen vom Konzertleben zurückgezogen. Bekannt wurde er als bedeutender Interpret der Musik von Brahms, Mozart und Schubert. Lupu studierte an den Konservatorien in Bukarest und Moskau und spielte später unter anderem mit dem Cleveland Orchestra unter Daniel Barenboim, dem Chicago Symphony Orchestra unter Carlo Maria Giulini und den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan.