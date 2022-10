Stand: 18.10.2022 12:11 Uhr Pianist Michael Ponti gestorben

Der Konzertpianist Michael Ponti ist tot. Der international renommierte Musiker starb am Montag im Alter von 84 Jahren in Garmisch-Partenkirchen, wie sein Sohn Maximilian Ponti der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Ponti war für seine Interpretation von Werken von Sergei Rachmaninow und Peter Tschaikowsky bekannt. Einen Namen machte er sich insbesondere auch mit zahlreichen Ersteinspielungen unbekannterer Komponisten. Ponti nahm mehr als 80 Platten auf. Geboren wurde er als Sohn eines amerikanischen Ehepaares in Freiburg im Breisgau. Mit dem Gewinn des Busoni-Wettbewerbes 1964 in Bozen begann seine Karriere. | 18.10.2022 11:45 | NDR Kultur