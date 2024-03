Stand: 04.03.2024 07:00 Uhr Pianist Igor Levit mit Buber-Rosenzweig-Medaille geehrt

Der in Hannover lehrende Pianist Igor Levit hat für sein Engagement gegen Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit die Buber-Rosenzweig-Medaille 2024 erhalten. Die Auszeichnung des Deutschen Koordinierungsrates für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit wurde dem 36-jährigen Musiker, der privat in Berlin lebt, am Sonntag bei der Eröffnung der "Christlich-Jüdischen Zusammenarbeit 2024 - 5784/85! (ehemals "Woche der Brüderlichkeit") in Mainz verliehen. Levit sei ein "begnadeter Musiker und aufrechter Streiter gegen Antisemitismus und Rechtsextremismu"", sagte der evangelische Präsident des Koordinierungsrates, Pfarrer Friedhelm Pieper, bei der Preisverleihung im Kurfürstlichen Schloss.