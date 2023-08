Stand: 18.08.2023 11:45 Uhr Philippinen wird Gastland der Frankfurter Buchmesse 2025

Die Philippinen sind 2025 Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Das Ehrengastprogramm stellt Literatur, Storytelling und Kultur einer Region in den Mittelpunkt. Die philippinische Literatur sei für viele in Europa noch "unbekanntes Terrain", sagte Buchmesse-Direktor Juergen Boos am Freitag. "Ich freue mich besonders, die vielfältigen Einflüsse von 183 verschiedenen Sprachen, die auf den 7.641 Inseln der Philippinen gesprochen werden, in Frankfurt zu erleben." Die Geschichten ihres Landes seien komplex und von der kolonialen und postkolonialen Zeit geprägt, sagte die philippinische Senatorin Loren Legarda. | Sendebezug: | 18.08.2023 12:30 | NDR Kultur