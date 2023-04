Stand: 15.04.2023 15:49 Uhr Philharmonisches Staatsorchester Hamburg gibt Debüt in Carnegie Hall

Das Philharmonische Staatsorchester Hamburg unter Leitung von Kent Nagano gibt am 22. April sein Debüt in der New Yorker Carnegie Hall. Es sei "das wohl wichtigste Ereignis in der Geschichte", das "außerhalb seiner Heimatstadt stattfinde: das Debüt in der legendärsten aller Konzerthallen, der Carnegie Hall in New York", teilte das Orchester mit. Nagano leite ein Konzert, das den Cellisten Jan Vogler, 90 Musikerinnen und Musiker des Staatsorchesters sowie 100 junge Chorsängerinnen und -sänger zwischen elf und 27 Jahren aus Hamburg, Deutschland und New York zusammenbringt. | 15.04.2023 18:10 | NDR 90,3