Stand: 18.04.2023 11:07 Uhr "Phantom der Oper": Letzter Vorhang nach 35 Jahren am Broadway

Nach fast 14.000 Vorstellungen in rund 35 Jahren ist am Broadway zum vorerst letzten Mal das Musical "Das Phantom der Oper" aufgeführt worden. Vor ausverkauftem Saal, in Anwesenheit von Komponist Andrew Lloyd Webber, wurde das Stück mit der bislang längsten Broadway-Laufzeit am Sonntagabend zum offiziell letzten Mal in New York gezeigt. Mit dabei: Stars wie Glenn Close, Lin-Manuel Miranda. Lloyd Webber widmete die Vorstellung seinem vor kurzen gestorbenen Sohn: "Als er ein kleiner Junge war, hat er ein bisschen von dieser Musik gehört und geliebt". | Sendebezug: | 18.04.2023 13:55 | NDR 2