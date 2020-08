Stand: 24.08.2020 09:22 Uhr

Petition gegen Chorsingverbot in SH startet von Marcus Stäbler

Im März hatten einige Chöre hohe Corona-Infektionszahlen zu beklagen. Da beim Singen viele Aerosole ausgestoßen werden, gilt auf diesem Gebiet besondere Vorsicht. Aber mittlerweile wissen wir genauer, wie sich das Risiko eingrenzen lässt, der Chorgesang ist fast überall wieder mit Einschränkungen möglich. Nur nicht in Schleswig-Holstein. Gegen dieses Verbot wendet sich jetzt eine Petition.

"Chorgesang muss auch in Schleswig-Holstein wieder erlaubt sein!": Mit dieser Botschaft geht heute eine Petition online, die sich an Ministerpräsident Daniel Günther und Gesundheitsminister Heiner Garg richtet. Schleswig-Holstein ist derzeit das einzige Bundesland, in dem der nicht professionell ausgeführte Chorgesang in geschlossenen Räumen noch ausdrücklich verboten ist.

Detailliertes Hygienekonzept liegt vor

Die Autoren der Petition legen ein detailliertes Hygienekonzept vor, mit dem das gemeinsame Singen auch drinnen wieder ermöglicht werden soll. Das Konzept sieht neben Abstandsregeln auch Richtlinien zur Belüftung und zur Probendauer vor, um das Infektionsrisiko gering zu halten.

Zu den Initiatoren der Petition gehören Volker Mader, Präsident des Landesmusikrats Schleswig-Holstein, Kiels Generalmusikdirektor Benjamin Reiners und Friederike Woebcken, Leiterin des Madrigalchors Kiel. Die Petition wendet sich an alle Chorbegeisterten in Schleswig-Holstein und ruft sie dazu auf, sich mit ihrer Unterschrift für die Wiederaufnahme des gemeinsamen Singens einzusetzen.