Stand: 31.08.2023 18:41 Uhr Petition fordert Absage von Netrebko-Konzerten in Berlin

Wegen geplanter Auftritte mit der russischen Opernsängerin Anna Netrebko wächst der Druck auf die Berliner Staatsoper Unter den Linden. Eine Online-Petition forderte die Absage der vier Konzerte, in denen die Sopranistin ab dem 15. September in der Oper "Macbeth" auftreten soll. Bis Donnerstag hatten mehr als 27.500 Menschen die Unterschriftensammlung unterzeichnet. Die Kritiker werfen Netrebko vor, sich weder klar und deutlich von Russlands Präsidenten Wladimir Putin distanziert, noch den russischen Krieg in der Ukraine verurteilt zu haben. Die Staatsoper erklärte auf Anfrage, es sei "wichtig, hier differenziert vorzugehen und zwischen vor und nach dem Kriegsausbruch zu unterscheiden". Netrebko habe sowohl durch ein Statement als auch durch ihr Handeln seit Beginn des Krieges eine klare Position eingenommen und sich distanziert. | Sendebezug: | 31.08.2023 18:30 | NDR Kultur