Stand: 22.04.2025 14:30 Uhr Peter von Matt ist tot - Literaturwissenschaftler mit Witz und Tiefgang

Der Schweizer Literaturwissenschaftler und Autor Peter von Matt ist im Alter von 87 Jahren in Zürich gestorben. Das teilte seine Familie der Deutschen Presse-Agentur mit. Von Matt galt als unterhaltsamer Erzähler mit Tiefgang - etwa in Büchern wie "Liebesverrat: Die Treulosen in der Literatur" oder "Die Intrige: Theorie und Praxis der Hinterlist". Auch mit der europäischen Identität und der Schweizer Seele setzte er sich immer wieder essayistisch auseinander. Bekannt war er zudem als gefragter Redner, Intellektueller und pointierter Vermittler großer Literatur. | Sendebezug: 22.04.2025 15:30 | NDR Kultur