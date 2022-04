Pergamon und Parthenon - alles nur geklaut? Stand: 08.04.2022 16:39 Uhr Die öffentliche Debatte um die Provenienzforschung konzentriert sich zumeist auf Kulturgüter jüdischer Opfer des NS-Regimes oder ehemaliger Kolonien. Doch auch antike Monumente stehen im Fokus. Beitrag anhören 11 Min

Ein Essay von Katja Lembke, Direktorin des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover und Vorsitzende des Deutschen Archäologen-Verbands.

Als ich vor vielen Jahren eine junge Mitarbeiterin an einem Museum war, präsentierte mir ein Kollege stolz seine jüngste Erwerbung. Als ich ihn daraufhin fragte, woher sie denn komme, drehte er sich auf dem Absatz um und sagte spitz, das interessiere ihn nicht.

So eine Reaktion ist heute in einer öffentlich geförderten Institution nicht mehr möglich - und das ist auch gut so. Aber woher stammen denn die vielen Objekte in unseren Sammlungen, wie wurden sie erworben? Das sind Themen, die die Provenienzforschung bewegen, eine Disziplin, die erst wenige Jahrzehnte alt ist. Begonnen hat alles mit jüdischem Kulturgut, das Erben zurückgefordert haben. Oftmals kämpften sie gegen starre Strukturen und arrogante Beamte, wie der Film "Die Frau in Gold" mit Helen Mirren aus dem Jahr 2015 zeigt. Sie spielt darin Maria Altmann, eine Nichte von Adele Bloch-Bauer, die Gustav Klimt 1907 gemalt hat. Das Gemälde war vom NS-Regime beschlagnahmt und der Familie nach 1945 von der Republik Österreich nicht zurückgegeben worden. Nach achtjährigem Prozess erfolgte 2006 endlich die Rückgabe an die Erbin.

Diskussionen über die Rückgabe von Kulturgütern

Im Fokus steht heute nicht nur NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut, sondern wir diskutieren auch über die Rückgabe von Objekten aus den ehemaligen Kolonien oder von archäologischen Funden aus dem früheren Osmanischen Reich, das sich von Griechenland bis nach Ägypten erstreckte. Die Debatte darüber, wie mit dem kulturellen Erbe umzugehen ist, wird durchaus emotional geführt. Das wird schon deutlich, wenn man die Titel einiger zuletzt erschienener Bücher anschaut, wie "Beute", herausgegeben von Bénédicte Savoy, oder "Die Schatzjäger des Kaisers" von Dilek Zaptçıoğlu und Jürgen Gottschlich. Also Asche auf unser Haupt und alles zurückgeben?

Ganz so einfach ist es leider nicht, denn da steht nicht zuletzt die Frage im Raum, an wen man restituiert. Im Fall des ehemaligen jüdischen Kulturguts ist es klar: Hier erfolgt die Rückgabe an die Familien der Opfer. Bei Objekten aus den ehemaligen Kolonialgebieten dagegen finden Verhandlungen vor allem auf staatlicher Ebene statt. Aber auch die Volksgruppen, von denen die Objekte stammen, erheben einen Anspruch, ebenso Menschen aus den ehemaligen Kolonien, die heute in Deutschland leben.

Archäologische Funde aus nicht mehr existenten Kulturen

Ganz anders verhält es sich mit archäologischen Funden. Die Kulturen, aus denen sie stammen, existieren heute nicht mehr. Seit Jahrtausenden haben andere Völker und Staaten die Gebiete geprägt. Noch vor dem griechischen Unabhängigkeitskampf, der 1821 begann, gelangten unter Billigung des Sultans in Konstantinopel hochkarätige Werke in europäische Metropolen. Zu ihnen gehören die Venus von Milo und die Nike von Samothrake, Highlights des Pariser Louvre. Auch die Skulpturen des Athener Parthenon wurden zu Beginn des 19. Jahrhunderts von dem schottischen Lord Elgin nach London gebracht, wo sie das British Museum 1816 erwarb. Damit stieg es zu einem der bedeutendsten Museen der Welt auf. Im gleichen Jahr erschien übrigens der Roman "Emma" von Jane Austen, dessen Protagonistin Emma Woodhouse über ein Vermögen von 30.000 Pfund verfügte - fast dieselbe Summe, die das Museum für die Parthenon-Skulpturen ausgab! Dabei betrugen die Ausgaben, die Lord Elgin für die Arbeiten in Athen und den Transport hatte, das Doppelte - ein Schnäppchen für das Museum!

Schon damals gab es viel Kritik an dieser Entscheidung, weil Lord Elgin einige der schönsten Reliefs mit brachialer Gewalt aus dem Tempel herausbrechen ließ. Vor allem dieser Akt war es, der im britischen Unterhaus eine Kontroverse auslöste, als man den Ankauf für das British Museum beriet.

Die Diskussion, ob es sich hierbei um einen Raub oder gar eine "Schändung des Parthenon" handelte, wie Hermann von Pückler-Muskau 1840 schrieb, hält bis heute an. Seit der Unabhängigkeit Griechenlands 1832 reißen auch die Anfragen nach Rückgabe nicht ab. Die erste Forderung stammt bereits aus dem Jahr 1842. Das Europäische Parlament forderte 1999 Großbritannien auf, die Rückgabe der Marmorfragmente "in positivem Geist zu prüfen".

Rückgabe der Objekte sei "frei von politischer Einmischung"

Die Verhandlungen darüber finden auf höchster politischer Ebene statt, auch wenn nicht immer eine Gradlinigkeit zu erkennen ist. Noch 1986 plädierte der damalige Student Boris Johnson leidenschaftlich für die Rückgabe der Fragmente an Athen. Hören wir Johnson selbst: "Die Elgin Marbles sollten diese nordische, Whisky trinkende Schuldkultur verlassen und dort ausgestellt werden, wo sie hingehören: in einem Land mit strahlendem Sonnenschein und der Landschaft von Achill (...). Sie werden in einem neuen Museum untergebracht (...) [und] sorgfältig aufbewahrt. Sie werden nicht, wie 1938 im British Museum, von manischen Wäscherinnen, die sie mit Kupferbürsten schrubben, schwer beschädigt werden." Von dem inzwischen zum Premierminister avancierten Johnson klang es 2021 aber ganz anders. Bei einem Besuch in London sprach der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis mit ihm über das Thema. Der britische Premier gilt zwar als Philhellene, doch seine Liebe hat Grenzen: Er "verstehe die starken Gefühle der Griechen", sagte Johnson, erklärte sich aber in dem Streit um die Marmorskulpturen für "unzuständig". Die Entscheidung liege allein beim British Museum, "unabhängig und frei von politischer Einmischung".

