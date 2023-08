Stand: 03.08.2023 10:58 Uhr Percussionist Martin Grubinger erhält Bremer Musikfest-Preis

Der österreichische Perkussionist Martin Grubinger erhält den Bremer Musikfest-Preis 2023. Das teilten die Organisatoren am Mittwoch mit. Die Ehrung wird Grubinger am 29. August im Rahmen des Festivals verliehen. Beim Musikfest Bremen spielt Grubinger kurz vor seinem Karriereende als Schlagzeug-Solist seine letzten beiden Deutschland-Konzerte. Mit dem Klavierduo Ferhan & Ferzan Önder sowie den beiden Schlagzeugern Alexander Georgiev und Jürgen Leitner verabschiede er sich vom norddeutschen Publikum. Zu den Preisträgerinnen und Preisträgern zählten in den vergangenen Jahren unter anderen Nikolaus Harnoncourt, Janine Jansen, Rolando Villazón und Philippe Jaroussky.