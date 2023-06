Stand: 08.06.2023 09:51 Uhr Peng!-Preis geht an Asterix-Übersetzerin Gudrun Penndorf

Gudrun Penndorf erhält am 10. Juni den deutschen Comicpreis "Peng!". Im Rahmen einer Gala wird die Ehrung auf dem Münchener Comicfestival über die Bühne gehen. Rechtzeitig zu ihrem 85. Geburtstag. "Es ist schön, dass ich dazu beitragen kann, die Textsorte Comics mit Auszeichnungen wie der Peng!-Preis oder die des Bundesverdienstkreuzes so wundervoll aufzuwerten. So ist es nicht nur für mich persönlich und mein Lebenswerk eine besondere Ehre, sondern auch für grafische Literatur im Allgemeinen." In diesem Jahr erscheint am 26. Oktober das 40. Abenteuer der beliebten gallischen Helden. | Sendebezug: | 08.06.2023 09:30 | NDR Kultur