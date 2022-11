Stand: 27.11.2022 14:49 Uhr Paula Modersohn-Becker Kunstpreis an Almut Linde

Die Hamburger Künstlerin Almut Linde ist mit dem mit 7.500 Euro dotierten Hauptpreis des Paula Modersohn-Becker Kunstpreises 2022 ausgezeichnet worden, der in diesem Jahr erstmals bundesweit ausgeschrieben worden war. "Almut Linde untersucht in bestechender Klarheit Grenzbereiche menschlicher Erfahrung sowie rigide gesellschaftliche Strukturen", so die Begründung der Jury. Den Preis bekam sie unter anderem für ein Werk, das während einer Bundeswehr-Schießübung entstanden ist: Nach einem Konzept der Künstlerin beschossen die Soldaten Aluminiumplatten und schufen so abstrakte Bildwerke. Der Nachwuchspreis ging an HBK-Absolventin Lucila Pacheco Dehne aus Hannover.

