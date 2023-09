Stand: 03.09.2023 16:47 Uhr Paul McCartney sucht weltweit nach legendärem Bass aus Hamburg

Weltweit läuft eine Suche nach dem ursprünglichen Bass von Ex-Beatle Paul McCartney. Das "Lost Bass Project" (Deutsch: Verlorener-Bass-Projekt) hat um Informationen zum Aufenthaltsort "des wichtigsten Bass in der Geschichte" gebeten, wie die "BBC" am Sonntag berichtete. McCartney hatte das Instrument 1961 vom Hersteller Höfner in Hamburg für 31 Pfund gekauft und es etwa bei den Songs "Love Me Do" und "She Loves You" gespielt. Es sei acht Jahre später nach den Filmarbeiten zu "Get Back" verschollen. Projektleiter Nick Wass vom deutschen Hersteller Höfner sagte der BBC, McCartney habe ihn nach dem Verbleib des Instruments gefragt - so sei die Suche ins Rollen gekommen.| Sendebezug: | 03.09.2023 17:00 | NDR Kultur