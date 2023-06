Stand: 13.06.2023 16:35 Uhr Paul McCartney: "Letzter Beatles-Song wird dieses Jahr erscheinen"

Paul McCartney hat einen mithilfe von Künstlicher Intelligenz produzierten "letzten" Beatles-Song angekündigt. Die Technologie sei eingesetzt worden, um die Stimme des 1980 gestorbenen John Lennon aus einem alten Demo-Tape zu extrahieren, so der 80-jährige Ex-Beatle McCartney im Radiogespräch mit der "BBC". "Wir haben ihn gerade fertiggestellt und er wird dieses Jahr erscheinen", erklärte er in einem "BBC-Interview". Den Titel des Songs nannte er nicht. Die BBC berichtete am Dienstag, es handle sich wahrscheinlich um eine Lennon-Komposition von 1978 mit dem Titel "Now And Then". Der Song sei bereits 1995 als möglicher "Reunion-Song" für die Beatles in Betracht gezogen worden. | Sendebezug: | 12.06.2023 16:30 | NDR 2