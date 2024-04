Stand: 11.04.2024 18:34 Uhr "Patriot": Autobiografie von Alexej Nawalny erscheint posthum

Der S. Fischer Verlag will posthum die Autobiografie des im Straflager gestorbenen Kremlgegners Alexej Nawalny unter dem Titel "Patriot" veröffentlichen. Das gab der Verlag am Donnerstag bekannt. Nawalny habe mit der Arbeit an dem Buch im Jahr 2020 begonnen, kurz nach dem Giftanschlag auf ihn, hieß es vom Verlag. Es umfasse unveröffentlichte Aufzeichnungen. Das Buch sei "eine bewegende Darstellung seiner letzten Jahre, die er im brutalsten Gefängnis der Welt verbrachte, eine Mahnung, warum die Grundsätze der individuellen Freiheit so wichtig sind, und ein mitreißender Aufruf, das Werk fortzuführen, für das er sein Leben gab". Es soll weltweit am 22. Oktober erscheinen. | Sendebezug: | 11.04.2024 17:10 | NDR Kultur