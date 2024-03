Stand: 14.03.2024 08:04 Uhr Patriarch der bulgarisch-orthodoxen Kirche gestorben

Der Patriarch der bulgarisch-orthodoxen Kirche, Neofit, ist tot. Das Kirchenoberhaupt starb am Mittwochabend im Alter von 78 Jahren an "multiplem Organversagen nach langer Krankheit", wie die Heilige Synode der Kirche mitteilte. Neofit war seit November wegen einer Lungenerkrankung in einem Militärkrankenhaus der Hauptstadt Sofia behandelt worden. Der Geistliche war 2013 zum Patriarchen der bulgarisch-orthodoxen Kirche gewählt worden. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 rief Neofit zum Gebet für ein "sofortiges Ende des Krieges" auf. | Sendebezug: 14.03.2024 07:50 | NDR Kultur