Stand: 21.06.2023 16:14 Uhr Papst trifft 200 Künstler in der Sixtina, darunter Anselm Kiefer

Am Freitag will Papst Franziskus 200 Künstler aus 30 Ländern in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan empfangen. Das teilte die vatikanische Kulturbehörde am Mittwoch mit. Anlass der ungewöhnlichen Begegnung ist das 50-jährige Bestehen der Sammlung für Moderne und Zeitgenössische Kunst in den Vatikanischen Museen. Unter den Künstlern sind Maler, Bildhauer, Architekten, Musiker, Regisseure und Schauspieler - wie der deutsch-österreichische Maler und Bildhauer Anselm Kiefer, Regisseur Ken Loach, Rockmusiker Luciano Ligabue, Schriftstellerin Susanna Tamaro und Pianist Ludovico Einaudi. | Sendebezug: | 22.06.2023 09:20 | NDR Kultur