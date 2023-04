Stand: 08.04.2023 12:28 Uhr Papst nimmt erstmals nicht an Kreuzwegprozession teil

Der vor wenigen Tagen aus dem Krankenhaus entlassene Papst Franziskus hat nach Angaben des Vatikans erstmals in den zehn Jahren seines Pontifikats nicht am traditionellen Kreuzweg in Rom teilgenommen. Grund hierfür waren kalte Temperaturen nicht über zehn Grad Celsius, teilte der Vatikan am Freitagnachmittag mit. An der Prozession im Kolosseum, die den Opfern weltweiter Konflikte gewidmet war, nahmen etwa 20.000 Menschen teil. Am Sonntag wird der 86-Jährige voraussichtlich die Ostermesse auf dem Petersplatz leiten und den Segen "Urbi et Orbi" spenden. | Sendebezug: | 08.04.2023 11:30 | NDR Kultur