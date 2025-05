Stand: 18.05.2025 12:42 Uhr Papst Leo XIV. offiziell ins Amt eingeführt

Der neue Papst Leo XIV. ist im Rahmen einer feierlichen Messe beim Sonntagsgottesdienst offiziell in sein Amt eingeführt. Bei der Inthronisierung des neuen katholischen Kirchenoberhaupts im Vatikan sind dem Papst die Insignien der päpstlichen Macht übergeben worden. Dies sind der Fischerring und das Pallium, ein stola-artiges weißes Band mit sechs darauf gestickten schwarzen Kreuzen. Der in Chicago geborene Augustiner Robert Prevost war am Donnerstag vergangener Woche zum 267. Papst gewählt worden. | Sendebezug: 18.05.2025 09:00 | NDR Kultur