Stand: 13.02.2024 14:59 Uhr Papst Franziskus reist zur Biennnale nach Venedig

Papst Franziskus wird als erster Papst zur Biennale nach Venedig reisen. Das kündigte das vatikanische Presseamt überraschend an. Demnach wird der Papst am 28. April unter anderem den Vatikan-Pavillon bei der Biennale besuchen. Ferner ist eine Begegnung mit den Gläubigen und den Klerikern in Venedig geplant. Der Vatikan beteiligt sich seit 2013 mit einem eigenen künstlerischen Beitrag an der seit 1985 alle zwei Jahre stattfindenden internationalen Kunstausstellung in der Lagunenstadt. Sie findet dieses Jahr zum 60. Mal statt. | Sendebezug: 12.02.2023 11:30 | NDR Kultur