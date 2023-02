Paco Rabanne ist tot: Der "Metallarbeiter" unter den Modeschöpfern Stand: 03.02.2023 15:11 Uhr Der spanische Modeschöpfer Paco Rabanne ist tot. Er starb im Alter von 88 Jahren in der Gemeinde Portsall in der Bretagne. Rabanne war einer der ersten Modeunternehmer, der Musik auf dem Laufsteg nutzte und schwarze Models einsetzte.

Er war der Futurist unter den Modeschöpfern, ein Radikalist und die legendäre Coco-Chanel soll über ihn gesagt haben: "Paco ist kein Designer, sondern ein Metallarbeiter". Denn das Markenzeichen des Science-Fiction-Fans Paco Rabanne waren spektakuläre Haut-Couture Entwürfe aus Metallplatten und Metallschnallen.

Mit seiner Schau "12 untragbare Kleider" sorgte er bereits Mitte der 60er-Jahre für großes Aufsehen. Für Jane Fonda im Film Barbarella entwarf er 1968 einen hautengen Catsuit aus Leder, Plastik und Metall, der ihn weltberühmt machte. Immer wieder experimentierte Rabanne mit außergewöhnlichen Materialien, entwarf Kollektionen aus Leuchtstoffen, Perlenketten und metallischem Papier.

Paco Rabanne: Aufgewachsen und gestorben in der Bretagne

Der Sohn einer spanischen Schneiderin, die Ende der 30er-Jahre vor dem Bürgerkrieg in ihrem Heimatland nach Frankreich geflohen war, wuchs in der Bretagne auf und studierte später Architektur in Paris. Früh sprach Rabanne von einer Zukunftsvision, die er als Siebenjähriger gehabt habe. Immer wieder prophezeit er apokalyptische Ereignisse, behauptete er habe Besuch von Außerirdischen bekommen. Ende der 80er-Jahre übernahm der spanische Konzern Puig sowohl die Mode als auch die Kostümsparte von Paco Rabanne. Im Alter zog es Paco Rabanne zurück in die Bretagne. Dort starb er am 3. Februar 2023 in der Gemeinde Portsall, wo er zuletzt lebte.