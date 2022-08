Stand: 15.08.2022 10:32 Uhr PEN macht Rushdie zum Ehrenmitglied

Das deutsche PEN-Zentrum macht den Autor Salman Rushdie zum Ehrenmitglied. Rushdie vertrete immer die Meinungsfreiheit, "auch die seiner Gegner", wie der Verband am Montag in Darmstadt mitteilte. Das PEN-Zentrum verurteilt die Attacke auf ihn "als perfiden Gewaltakt" - auch auf die Meinungsfreiheit und die westlichen Werte. Rushdie war am Freitag bei einem Messerattentat verletzt worden. PEN steht für Poets, Essayists, Novelists. Das deutsche PEN-Zentrum ist eine von weltweit mehr als 150 Schriftstellervereinigungen, die im PEN International zusammengeschlossen sind.