PEN entscheidet auf Jahrestagung über Abberufung von Yücel

Überschattet von internen Querelen kommt das deutsche PEN-Zentrum ab Donnerstagabend zu seiner Jahrestagung im thüringischen Gotha zusammen. Nach heftigem Streit in der erst im vergangenen Herbst eingesetzten Führungsriege entscheiden die Mitglieder der Schriftstellervereinigung an diesem Freitag über die Abberufung des zum Präsidenten gewählten Journalisten Deniz Yücel und von drei weiteren Präsidiumsmitgliedern. Die Abberufungsanträge sind nach PEN-Angaben ein einmaliger Vorgang in der jüngeren Geschichte der Vereinigung. Die Vorwürfe beziehen sich auf einen umfassenden Mailwechsel im Präsidium.