Stand: 12.05.2025 15:02 Uhr PEN-Zentrum trauert um iranische Autorin Shiva Aristoui

Das PEN-Zentrum Deutschland hat "mit großer Bestürzung" auf den Tod der iranischen Schriftstellerin Shiva Aristoui reagiert. Mit ihr verliere die iranische Literatur eine bedeutende, mutige Stimme und die Welt eine kluge Beobachterin menschlicher Wirklichkeit, sagte der Vizepräsident des PEN-Zentrums, Najem Wali, am Montag. Die Autorin starb am 7. Mai im Alter von 64 Jahren. Medienberichte vermuteten einen Suizid. Shiva Aristoui war Romanautorin, Dichterin, Übersetzerin und Dozentin an mehreren iranischen Universitäten. Als vom Regime zensierte Autorin war sie immer im Iran geblieben. | Sendebezug: 12.05.2025 15:15 | NDR Kultur