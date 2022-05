Debatte um Deniz Yücel: Demontiert der PEN sich selbst? Stand: 12.05.2022 21:17 Uhr Nach Streit in der Führungsriege der Schriftstellervereinigung PEN wird am Freitag auf der Mitgliederversammlung über die Abberufung des Präsidenten Deniz Yücel entschieden. Beitrag anhören 6 Min

Ebenso über die Abberufung von drei weiteren Präsidiumsmitgliedern. Auf der Versammlung werde es eindeutig einen Verlierer geben, meint NDR Kultur-Redakteur Jürgen Deppe im Interview.

Er ordnet die Debatte ein - und wie es zum Streit gekommen ist. Deniz Yücel wurde unter anderem ein autoritärer Führungsstil und ein "ziemlich herrischer Umgangston" im PEN vorgeworfen. Es gab auch Mobbing-Vorwürfe gegen den PEN Präsidenten.

Vorwürfe der "Amtsanmaßung" gegen PEN-Präsident Deniz Yücel

Vor allem Yücels Auftritt Mitte März Auftritt bei der Literaturmesse Lit.Cologne in Köln und die Tatsache, dass er sich dort nach dem damals kürzlich ausgebrochenen Ukraine-Krieg Yücel für einen Einsatz der NATO stark gemacht sowie für eine Schließung des Luftraums führte zum Streit. Seine Vorgängerinnen und Vorgänger warfen ihm damals eine unglaubliche Amtsanmaßung vor.

Herr Deppe: Worum geht es bei dem Streit genau?

Jürgen Deppe: Im Grunde geht es um die Enttäuschung über den Hoffnungsträger Deniz Yücel. Der ist im vergangenen Oktober relativ plötzlich auf der Bildfläche erschienen und hat seine Kandidatur auf der dortigen Mitgliederversammlung in Frankfurt erklärt. Er hat dann eine flammende Bewerbungsrede gehalten, bei der es um die Freiheit des Wortes ging. Und wer, wenn nicht Deniz Yücel, würde mit seiner ganzen Person, seiner ganzen Vita dafür einstehen? Der Mann ist mittlerweile 46, gilt aber damit im PEN immer noch als junge Nachwuchskraft - der Verein ist ein bisschen überaltert. Insofern ist er angetreten als ein großer Hoffnungsträger.

Bis dahin klingt eigentlich alles wunderbar. Was genau ist denn das Problem?

Deppe: Das ging eigentlich schon in den ersten Wochen und Monaten los. Da merkte man plötzlich, dass ein "ziemlich rauer" oder "ziemlich herrischer" Umgangston herrschte. Es wurde von "rüpelhaften Beleidigungen" berichtet. Menschen, die ihn aus seiner Tätigkeit bei der "Taz" oder bei der "Welt" kennen, sagen, der Mann habe ein starkes Ego - da dürfe es einen nicht wundern, dass es auf der Geschäftsstelle des PEN in Darmstadt ab und zu mal laut wurde. Es wurde bemängelt, dass sein autoritärer Führungsstil "ins 19. Jahrhundert, aber nicht in eine heutige Menschenrechtsorganisation im Zeichen flacher Hierarchien" passe. Daraufhin sind zwei Beisitzerinnen von Bord gegangen, eine von den beiden ist sogar aus dem PEN ausgetreten.

Weitere Informationen Deniz Yücel: "Es ist nicht meine Aufgabe, diplomatisch zu sein" Ein Gespräch mit Deniz Yücel, der die Nachfolge von Regula Venske als Präsident des deutschen PEN-Zentrums antritt. mehr

Es gab auch Mobbing-Vorwürfe gegen Yücel. Generalsekretär Heinrich Peuckmann sagt, er sei gemobbt worden. Yücel hat in einem Brief reagiert, hat in einer Geste der Demut zugegeben, dass da viel schiefgelaufen sei: "Wir haben unsere Gesprächskultur ausgewertet und werden in Zukunft größere Sorgfalt walten lassen." Das klingt erst mal ganz gut.

Dann kam aber Mitte März sein Auftritt bei der Literaturmesse Lit.Cologne in Köln. Auf einem Podium ging es da auch um den gerade ausgebrochenen Ukraine-Krieg, und Yücel hat sich dort für einen Einsatz der NATO stark gemacht und für eine Schließung des Luftraums. Das fanden wiederum seine fünf Vorgängerinnen und Vorgänger überhaupt nicht. Die haben in einem offenem Brief geschrieben, dass das eine unglaubliche Amtsanmaßung sei. Das gehe nicht und schon gar nicht im Namen der Charta des PEN. Denn da ist man ganz eindeutig dem Frieden verpflichtet. Und damit ging das Ganze los, dass man gesagt hat, dass der Mann nicht mehr haltbar sei.

All das deutet auf ziemliche Verwerfungen innerhalb des PEN hin. Was folgt nun daraus? Am Freitag findet die Mitgliederversammlung des PEN statt.

Deppe: Es wird eine ganz wilde Tagesordnung geben. Ab Mittag gibt es Abstimmungen über insgesamt sechs Anträge. Der erste ist noch relativ harmlos: Da geht es darum, dass President Yücel, Vizepräsident Nestmeyer und Schatzmeister Helfer das Vertrauen ausgesprochen werden soll.

Das sind viele prominente Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die diesen Antrag tragen. Danach kommen fünf weitere Anträge, die den Kopf des einen, der anderen, des nächsten fordern. Das ist ein großes Hauen und Stechen untereinander. Wer da am Ende als Sieger rausgeht, ist schwer zu sagen. Es wird auf jeden Fall einen Verlierer geben, und das ist ganz eindeutig der PEN.

Spielt das schon angesprochene Streitthema, an dem sich Mitte März alles entzündet hat, nämlich die Frage, wie sich der PEN zum Krieg in der Ukraine positioniert, dabei auch eine Rolle?

Deppe: Ja, das findet am Samstagabend statt. Da wird es zum Abschluss dieser Jahrestagung eine Podiumsdiskussion geben. "Mit aller Kraft" ist die überschrieben - "Der Krieg, der Frieden und der PEN". Dieses Podium ist hochinteressant besetzt: Da sitzt zum Beispiel die Philosophin Svenja Flaßpöhler, die den offenen Brief in der "Emma" unterschrieben hat, gegen die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine.

Deniz Yücel hat sich wiederum in einem anderen offenen Brief, der unter anderem in der "Zeit" veröffentlicht worden ist, für die Lieferung schwerer Waffen ausgesprochen. Da wird die Verordnung, wie sich Intellektuelle in so einer Krisensituation verhalten, eine große Rolle spielen.

Wer allerdings wirklich auf dem Podium sitzen wird und wer im Publikum - ich denke, darüber wird morgen in den Abstimmungen entschieden. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sich Deniz Yücel auf das Podium setzen wird, wenn er - angenommen - abgewählt worden ist.

Das Interview führte Philipp Cavert.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 12.05.2022 | 17:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Medien