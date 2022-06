Stand: 05.06.2022 09:11 Uhr Ostfriesland Biennale präsentiert Kunst rund um Ems und Dollart

Am Wochenende ist die erste Ausgabe der Ostfriesland Biennale eröffnet worden. Bei dem neuen deutsch-niederländischen Kunstfestival werden noch bis zum 4. September Werke an besonderen Orten der Grenzregion gezeigt. Die Arbeiten zeitgenössischer Künstler sind etwa in den Kunsthallen in Emden und Wilhelmshaven sowie dem Ostfriesischen Landesmuseum in Emden zu sehen. Aber auch Kirchen, Burgen oder Parkanlagen, etwa an den Schlössern Lütetsburg und Evenburg, werden zu Ausstellungsflächen. Die Veranstalter empfehlen, die Orte mit dem Rad anzusteuern, da sie an drei großen Fahrradrouten liegen.