Stand: 03.05.2024 13:38 Uhr Osnabrückerin spielt Hauptrolle im Musical "& Julia" in Hamburg

Die Sängerin Chiara Fuhrmann wird die Hauptrolle in der deutschen Erstaufführung des Broadway-Musicals "& Julia" übernehmen. Im Oktober soll es im Operettenhaus auf der Reeperbahn zu sehen sein. Die gebürtige Osnabrückerin wurde in New York vorgestellt, wie Stage Entertainment mitteilte. Für Fuhrmann ist es die erste Titelrolle. "Ich liebe "&Julia", weil die Show Shakespeares Werk regelrecht in die Neuzeit katapultiert", sagte die Sängerin. Dem deutschen Musical-Publikum dürfte Fuhrmann unter anderem als Prinzessin Anna in "Die Eisköniging" bekannt sein. Beim Hamburger Hafengeburtstag wird Fuhrmann am 10. Mai erstmals einen Song aus dem Musical live performen. | Sendebezug: | 03.05.2024 12:40 | NDR Kultur