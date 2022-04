Stand: 25.04.2022 12:25 Uhr Osnabrücker Medienkunstfestival zeichnet drei Filme aus

Das Medienkunstfestival "European Media Art Festival" (EMAF) in Osnabrück hat drei Produktionen ausgezeichnet. Den EMAF-Award für eine richtungsweisende Arbeit in der Medienkunst erhielt die britische Künstlerin Jamie Drewe für "False Wife". Der Dialog-Preis zur Förderung des interkulturellen Austausches ging an den Künstler Carlos Irijalba für seinen Film "Half Wet". Der Film reflektiert das heutige Konsumverhalten aus der Perspektive eines zukünftigen Klimanotstands. Mit dem EMAF Medienkunstpreis des Verbands der deutschen Filmkritik (VdFk) wurde "Home When You Return" des US-amerikanischen Experimentalfilmers Carl Elsaesser ausgezeichnet.