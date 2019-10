Stand: 19.10.2019 19:44 Uhr

Foto-Friedenspreis geht an Johanna Maria Fritz

Zum ersten Mal wurde am Samstagabend in Osnabrück der deutsche Friedenspreis für Fotografie verliehen. Unter den 252 eingereichten Werken wurde Johanna Maria Fritz aus Berlin für ihre Fotoserie "Like a Bird" ausgezeichnet. Die 24-Jährige stellt darin Zirkuskultur vor, die in Ländern mit schwierigen politischen Lagen, wie Iran, Afghanistan und Palästina, einen Ausbruch aus dem Alltag bietet.

4.000 Fotografen hatten sich beworben

Insgesamt hatten sich rund 4.000 Fotografen aus mehr als 100 Ländern beworben. Fünf Fotografen aus Deutschland, Frankreich und Schweden waren nominiert. Ihre Werke greifen unterschiedliche Themen auf: Es geht etwa um Kinder in Syrien, die trotz ihrer widrigen Lebensbedingungen Freude beim Spielen haben. Eine andere Arbeit bildet die Porträtfotos auf den Gräbern junger Soldaten in Teheran ab.

Fotos sind im Felix-Nussbaum-Haus zu sehen

Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Er ist eine Erweiterung des internationalen "Felix Schoeller Photo Award", der seit 2013 vom gleichnamigen Hersteller für Fotopapier aus Osnabrück vergeben wird. In diesem Jahr wurde er zum ersten Mal zusammen mit der Stadt Osnabrück auch zum Thema Frieden ausgeschrieben. Mehr als 170 Bilder von den nominierten Fotografen werden bis zum 8. März 2020 im Felix-Nussbaum-Haus gezeigt. Sie sind in kleinerem Format auch in den Wartehäuschen der Buslinien in der Osnabrücker Innenstadt zu sehen. Nominiert waren Sameer Al-Doumy, Toby Binder, Johanna Maria Fritz, Roberto Guerra Toledo und Cletus Nelson Nwadike.

