Stand: 18.04.2022 14:35 Uhr Osnabrück: Medienfestival beschäftigt sich mit "Welt der Dinge"

Das Festival für Medienkunst "European Media Art Festival" in Osnabrück widmet sich von Mittwoch an bis zum 24. April der "Welt der Dinge". Unter dem Motto "The Thing is" analysieren die Künstler nach Angaben der Veranstalter in Videos, Filmen und Performances, wie die Wirklichkeit aus dem Zusammenspiel und den Widerständen zwischen Körpern und Dingen entsteht. Besucher können die Arbeiten und eine bis zum 29. Mai laufende Ausstellung in der Kunsthalle erleben. Teile des Programms sollen wegen der Corona-Pandemie auch digital präsentiert werden.