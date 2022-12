Stand: 21.12.2022 17:54 Uhr Osnabrück: Ausstellung mit Fotos von Frauenprotesten im Iran

Das Erich Maria Remarque-Friedenszentrum in Osnabrück zeigt ab sofort eine Fotoausstellung über die Proteste für mehr Frauenrechte im Iran. Unter dem Titel "Ungezeigte Bilder aus dem Iran: Frau Leben Freiheit" sind 50 Aufnahmen zu sehen. Sie dokumentierten die Geschichte des Protests sowie den Mut, die Leidenschaft und die Kreativität, mit denen die Demonstranten ihre Angst überwänden. Die Bilder stammen den Angaben zufolge aus den Communitys der im Ausland lebenden Iranerinnen und Iraner. Die Ausstellung ist bis zum 26. Januar zu sehen. Einige Bilder erinnern an die 22-jährige Kurdin Jina Mahsa Amini, deren Tod Ende September die landesweiten Massendemonstrationen in Iran auslöste. | 21.12.2022 17:40 | NDR Kultur