Stand: 25.04.2023 16:13 Uhr Oscars: Termin für Preis-Gala in Hollywood im März 2024 steht

Am 10. März 2024 soll die nächste Oscarpreisverleihung stattfinden, es ist der zweite Sonntag des Monats. Das hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Montagabend (Ortszeit) in Hollywood mitgeteilt. Mögliche Nominierungen ergeben sich aus den Filmstarts bis zum 25. November 2023, am 21. Dezember werden die ersten Shortlists bekanntgegeben. Unter den Nominierten könnten Namen wie Greta Gerwig, James Mangold, Ridley Scott, Martin Scorsese, Wes Anderson, Christopher Nolan und Wim Wenders landen. Sie alle haben bis zum Herbst einen neuen Film im Kino. | Sendebezug: | 25.04.2023 17:30 | NDR 2