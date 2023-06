Stand: 30.06.2023 17:30 Uhr Oscarpreisträger Alan Arkin gestorben

Der Schauspieler Alan Arkin ist tot. Er war unter anderem in "Gattaca", "Jakob der Lügner" und "Edward mit den Scherenhänden" zu sehen. Für seine Rolle als Großvater in dem Film "Little Miss Sunshine" wurde er mit dem Oscar als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Ein Musical nach Vorlage des Films hat an diesem Wochenende bei den Schweriner Schlossfestspielen Premiere. Arkin, der auch als Sänger und Buchautor Erfolge feierte, wurde 89 Jahre alt. | Sendebezug: | 30.06.2023 19:00 | NDR 1 Radio MV