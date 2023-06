Stand: 22.06.2023 11:20 Uhr Oscar-Akademie verschärft Auflagen für Kategorie "Bester Film"

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Beverly Hills hat die Auflagen für die Oscar-Kategorie "Bester Film" verschärft. Bislang mussten die Filme in einer von sechs US-Metropolen mindestens eine Woche lang in einem Kino gezeigt werden, um nominiert zu werden. Ab 2024 werden Kino-Vorführungen an zusätzlichen sieben Tage in mindestens zehn US-Metropolen vorgeschrieben. Academy-Chefin Janet Yang und Geschäftsführer Bill Kramer hoffen, durch diese Auflagen wieder mehr Zuschauer ins Kino zu holen. Betroffen davon sind vor allem Streaminganbieter, die häufig nur eine kurze Veröffentlichung ihrer Filme im Kino planen.