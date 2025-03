Stand: 29.03.2025 07:39 Uhr Oscar-Academy entschuldigt sich nach Kritik bei Ballal

Nach scharfer Kritik von Hunderten Filmschaffenden hat sich die Oscar-Academy nun beim palästinensischen Regisseur Hamdan Ballal entschuldigt. Ballal, Co-Regisseur des Oscar-prämierten Dokumentarfilms "No Other Land", war Augenzeugen zufolge im Westjordanland von israelischen Siedlern angegriffen und später von der Armee festgenommen worden. Doch als die Academy dazu Stellung nahm, erwähnte sie weder Ballal noch seinen Film - ein Versäumnis, das einen Proteststurm auslöste. Rund 700 Filmschaffende, darunter Stars wie Sandra Hüller, Richard Gere, Olivia Colman und Regisseure wie Alfonso Cuarón und Jim Jarmusch, warfen der Academy vor, die Filmemacher im Stich gelassen zu haben. In einem offenen Brief nannten sie das Verhalten der Organisation 'unentschuldbar'. Unter wachsendem Druck berief die Academy schließlich eine Krisensitzung ein - und räumte in einer Mitteilung an ihre Mitglieder Fehler ein. Die Oscar-Academy hätte Ballal und seinen Film ausdrücklich benennen müssen, so die späte Einsicht der Führungsspitze. | Sendebezug: 29.02.2025 07:32 | NDR Kultur