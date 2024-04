Stand: 15.04.2024 18:24 Uhr Orgelvirtuosen begleiten Obstblüte im Alten Land mit Konzerten

Die Obstblüte im Alten Land bei Hamburg ist bereits im vollen Gange. Da kommen die "Blütenkonzerte" in Deutschlands größtem zusammenhängenden Obstanbaugebiet fast schon etwas spät. Die dreiteilige Reihe soll am 28. April in der St. Martini-et-Nicolai-Kirche in Steinkirchen an der historischen Arp-Schnitger-Orgel starten, Am 5. Mai folgt Arvid Gast. Zum Abschluss der Reihe ist am 12. Mai Matthias Neumann zu hören. | Sendebezug: 14.04.2024 17:40 | NDR 1 Niedersachsen