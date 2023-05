Stand: 14.05.2023 14:25 Uhr Orgelvielfalt lockt in das Wendland und die Heide

Bis zum 18. Oktober präsentiert eine Konzertreihe "Orgelschätze der Lüneburger Heide". Wie die Organisatoren am Sonntag mitteilten, bietet das Festival an insgesamt 15 Orten wie Celle, Lüneburg und Uelzen in unterschiedlichen Formaten wie Solokonzert, Orgelandacht, oder Orgelführung Einblicke in die vielfältigen Bauformen und Stilistiken der "Königin der Instrumente". Der Kreiskantor des Kirchenkreises Lüchow-Dannenberg, Axel Fischer, lobte die stilistische Vielfalt der Orgellandschaft in Heide und Wendland: "Vor allem in kleineren Orten konnten wahre Schätze erhalten werden."