Stand: 12.05.2022 07:35 Uhr Orgelspiele Mecklenburg Vorpommern starten am Donnerstag

Mit einem Konzert in der evangelischen Marienkirche in Selmsdorf, Kreis Nordwestmecklenburg, beginnen am Donnerstag ab 19.30 Uhr die Orgelspiele Mecklenburg-Vorpommern 2022. Bis zum 29. Mai sind laut Informationen des Festivals weitere elf Konzerte geplant. Außerdem soll es zwei musikalische Gottesdienste sowie erstmals zwei Orgelführungen für Kinder und Jugendliche geben. Schirmherren der Orgelspiele sind Reinhard Schäfertöns, Rektor der Rostocker Hochschule für Musik und Theater, sowie Tilman Jeremias, Bischof im evangelischen Nordkirchen-Sprengel Mecklenburg und Pommern.