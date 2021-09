Orchestervereinigung fordert mehr Stellen für Mecklenburgische Staatskapelle Stand: 07.09.2021 14:23 Uhr Der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin müssen künftig wieder mehr Musiker angehören als derzeit. Das forderte die Deutsche Orchestervereinigung am Dienstag in Schwerin.

Die Mecklenburgische Staatskapelle sollte das Flaggschiff der Orchesterlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern sein, betonte der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, Gerald Mertens. Solch ein Flaggschiff brauche eine angemessene Besatzung. Nach jahrelangen Stellenkürzungen verfügt das Orchester aktuell noch über 58 Stellen, von denen nur 53 besetzt sind.

Orchester in Schwerin mittlerweile kleinstes Berufsorchester in MV

Von den vier Berufsorchestern an den Theatern im Land in Schwerin, Rostock, Neubrandenburg und Vorpommern sei der Klangkörper in der Landeshauptstadt mittlerweile der kleinste, so Mertens. Sowohl die Orchestervereinigung als auch der Schweriner Orchestervorstand erhoffen sich von der neuen Landesregierung mehr Unterstützung. In fünf bis zehn Jahren sollten mindestens zehn neue Stellen geschaffen werden, so die Forderung, damit langfristig die künstlerische Qualität der Mecklenburgischen Staatskapelle gesichert ist.

